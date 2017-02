“Marcus Alexandre entrou e saiu da Amac pela da porta frente”, diz deputado Éber Machado

Deputado ressaltou que prefeito viabilizado mais de mil projetos e quase R$ 400 milhões em recursos para todos os municípios do Estado, deixando meio milhão em caixa

Régis Paiva

O deputado estadual Eber Machado (PSDC) fez um pronunciamento elogioso ao prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), na manhã desta quinta-feira (2) no plenário da Assembleia Legislativa do Estado (Aleac). O deputado relembrou a grande contribuição do prefeito nos quatro anos em que esteve à frente da Associação dos Municípios do Acre (Amac).

“Marcus Alexandre entrou na Amac pela porta da frente e por esta esta saiu. Chegou e saiu de cabeça erguida e com a certeza do dever cumprido. A noa presidente, a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, está recebendo uma instituição pronta para atuar.”

Eber lembrou que Marcus Alexandre deixou R$ 579 mil em caixa para as despesas de começo de ano, o que facilita em muito a vida do próximo gestor. O deputado ressaltou serem poucos os gestores com esta capacidade. “O Marcus Alexandre fez uma excelente gestão à frente da Amac. Neste período de quatro anos e dois mandatos foram viabilizados 1.072 projetos junto a diversos organismos federais, com a liberação de R$ 373 milhões distribuídos pelos 22 municípios do Estado”, afirmou o deputado.

O parlamentar disse ficar muito feliz com os resultados, pois todos os municípios do Estado foram beneficiados. “Mas é preciso ressaltar ter sido um trabalho conjunto da equipe da Amac sob a gestão do prefeito da Capital”, finalizou.

