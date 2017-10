Marcus Viana é alvo da Operação Buracos, da Polícia Federal

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana (PT), pré-candidato ao Governo do Acre pela Frente Popular, é um dos alvos da Operação Buracos, da Policia Federal, que apura o desvio de R$ 700 milhões, dinheiro que seria usado para a reconstrução de rodovias federais e ramais.

A Operação Buracos tem o envolvimento de mais de 150 agentes da Polícia Federal (PF), Controladoria Geral da União (CGU), Tribunal de Contas da União (TCU), Receita Federal e Ministério Público Federal (MPF).

Nas primeiras horas do dia, Marcus Viana teve a casa acessada por policiais federais. De lá, o prefeito petista seguiu para a sede da Polícia Federal, onde vai conversar com a equipe da operação e prestar esclarecimentos. Viana chegou em um comboio cercado por seguranças, e não pôde ser visto dentro do carro.

Agentes da Polícia Federal cumprem mandados de busca, apreensão e conduções coercitivas nos estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso e São Paulo nesta segunda-feira, dia 30. O ac24horas deu a informações em primeira mão, logo após a operação ser deflagrada.