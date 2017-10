Marcus Viana é oficializado como pré-candidato ao governo do Acre pela FPA

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana (PT), foi oficializado na manhã deste sábado, 28, no auditório da Biblioteca Pública do Estado, no Centro da capital, como pré-candidato da Frente Popular ao governo do Estado. O anúncio foi feito pelo presidente do PT, deputado estadual Daniel Zen.

“Enxergamos esse processo com muita seriedade. E hoje não resta nenhuma dúvida que a pessoa que reúne todas as caraterísticas e qualidades e tem condições de carregar todos os anseios e legados da Frente Popular é o Marcus Alexandre”, anunciou.

Os petistas Daniel Zen e a vice-governadora Nazaré Araújo, e o pedetista Emylson Farias, que durante cinco meses disputaram internamente com Marcus Viana a pré-candidatura ao Palácio Rio Branco, discursaram.

Nazaré Araújo disse que que Marcus pode conduzir a FPA “à vitória do projeto por mais quatro anos”

“Eu me sinto realizado num momento como esse. O Marcus Alexandre reúne todas essas qualidades para ser o nosso representante”, destacou Emylson Farias.

O senador Jorge Viana afirmou que o Acre precisa de “alguém que acorda cedo como Marcus Alexandre”.

“Eu não sei se o desafio é maior quando nós começamos ou agora quando há essa disseminação de ódio em que todos são contra todos. O Acre está precisando de alguém como ele (Marcus), que acorda cedo.”

O governador Sebastião Viana, que abriu o evento, afirmou que após 20 anos no poder, a FPA e o PT passam a viver “uma nova etapa”. “Estamos aqui para anunciar uma nova etapa da vida democrática do Acre.”

O evento reuniu militantes e dirigentes partidários dos 14 partidos da Frente Popular do Acre.

