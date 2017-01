Marilete Vitorino quebra previsões e se torna presidente da Amac

No critério de desempate, Marilete venceu por ter idade superior a do prefeito da Capital

RÉGIS PAIVA

Uma grande reviravolta aconteceu durante a votação para presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac) na tarde desta sexta-feira (27). A prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino (PSD), quebrou todas as previsões de analistas políticos do Estado ao ser a grande escolhida para presidir a instituição no biênio 2017/2018.

A prefeita teve 11 votos a seu favor, empatando a disputa contra o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT). No critério de desempate, Marilete venceu por ter idade superior a do prefeito da Capital.

Entre as curiosidades da votação, o prefeito de Porto Walter, Zezinho Barbary (PMDB), foi o único da oposição que votou a favor de Marcus Alexandre. O prefeito de Senador Guiomard, André Maia (PSD), juntamente com o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (PMDB), seguiram junto à oposição e votaram em Marilete.

Para compor a chapa, Marilete contará com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB), como vice-presidente e o prefeito de Manuel Urbano, Tanízio Sá (PMDB), como primeiro-secretário.

