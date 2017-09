“Mata Rindo” do Comando Vermelho é morto ao trocar tiros com policiais do BOPE na capital do Acre

O homem foi identificado como Uillian Lucas da Silva, mais conhecido como “Mata Rindo”, foi morto na tarde desta sexta-feira (29), em um confronto com policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), na região da Vila Acre, Segundo Distrito de Rio Branco. Silva estava foragido e teria vindo de outro Estado se esconder no Acre há algum tempo, ele havia sido condenado por homicídio qualificado pela justiça Rondônia .

O confronto armado aconteceu no Ramal da Castanheira. Ele teria trocado tiros com os policiais durante uma ação do BOPE e morreu antes de receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os policiais fizeram o isolamento da área até a chegada dos peritos e em seguida o corpo foi levado a base do Instituto Médico Legal (IML). O fato foi registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla) e será encaminhado à Delegacia de Homicídios (Depca), mas tudo indica que se trata de um caso de legítima defesa dos policiais.

