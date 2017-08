Médico-poeta lança livros para tratar da alma

O médico Rodrigo Santiago, com apoio do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), lança os livros “Algaravia Garatuja” e “Leela: Logos-lego-língua”, às 15 horas de sábado (26/08), na Livraria Novel do Via Verde Shopping. As obras retratam uma parte pouco conhecida do profissional que busca na poesia a própria expressão da alma humana.

Para o autor Rodrigo Santiago, a poesia faz parte de sua vida, um olhar que analisa a vida e as experiências.

“A minha vida está à serviço da poesia. Vivo à espera de que os acontecimentos do cotidiano – ou a falta deles – possam me fornecer subsídios para a poesia. A poesia é como se fosse a sensação prazerosa às papilas gustativas que o sumo do limão pode oferecer. É uma sensação subjetiva, singular, muito individual, mas que só pode ser obtida após espremer, melar a mão e jogar fora o objeto detestável que é o limão”, ressaltou o médico.

O presidente do Sindmed-AC, Ribamar Costa, afirmou que a entidade apoia a cultura e estimula a classe a buscar qualidade de vida, e a literatura faz parte da forma de buscar um escape do estresse do dia a dia.

“A entidade estimula a literatura, eventos sociais e educativos para aproximar os colegas, promovendo o entretenimento, além da luta sindical por melhores condições de trabalho”, afirmou Ribamar Costa.

