Médicos aprovados em concurso público para o interior do Acre se recusam a tomar posse nos cargos

Regis Paiva

Se o Estado do Acre é o melhor lugar para se viver, a classe dos médicos e demais servidores de nível superior e até mesmo de nível técnico entendem ser isso é coisa do passado. É o que se entende ao verificar que somente em um dia o governador Sebastião Viana publicou seis cancelamentos de decretos de nomeação de profissionais aprovados em concurso público para o interior do Acre cujos servidores se recusaram a tomar posse.

Conforme consta nos decretos, após as nomeações para os cargo da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), os candidatos mencionados em cada Decreto não tomaram posse no prazo estabelecido. Por conta disso, o governo do Estado baixou os decretos e tornou sem efeito as nomeações para os respectivos cargos efetivos na Sesacre.

Apesar de assinados desde o dia 19 de maio, os seis decretos somente foram publicados no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) do último dia 25.

Os salários e talvez as condições trabalho podem estar afastando os interessados. Recentemente um grupo de 101 aprovados em concurso na prefeitura de Rio Branco também não tomaram posse nos respectivos cargos .

Um pedido de informações foi encaminhado para a Assessoria de Comunicação da Sesacre para saber se a secretaria teria alguma noção dos motivos dos profissionais não terem tomado posse, mas a resposta foi de que a secretaria não acompanha estes fatos e os motivos são pessoais. Mesmo assim, houve a promessa de envio de uma nota oficial, mas até a presente data não foi encaminhado o documento.

