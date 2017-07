Mega acumula pela 9ª vez seguida e pode pagar até R$ 78 milhões no sábado

A Mega-Sena acumulou pela nona vez seguida e pode pagar R$ 78 milhões no sorteio que será realizado na próximo sábado (22), informou a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados do concurso 1.950 na cidade de Atibaia (SP), na noite desta quarta (19), foram: 10 – 21 – 32 – 34 – 48 – 57.

Ainda de acordo com a Caixa, 88 apostas a acertaram a quina e cada uma terá direito ao valor R$ 52.163,05. Outras 7.215 apostas acertaram a quadra e cada uma terá direito ao valor de R$ 908,88.

O valor da aposta é de R$ 3,50. Ela pode ser feita em qualquer lotérica do país, até as 19h. Clientes com acesso ao site do banco também podem fazer as apostas pelo computador, tablete e celular.

A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades. O jogador pode fazer bolões e aumentar o número de dezenas até 15 em um único jogo, aumentando as chances de ganhar.

