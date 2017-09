Mega-Sena acumula de novo e pode pagar R$ 77 milhões no próximo sorteio

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio desse sábado (2). As dezenas sorteadas foram 02, 27, 32, 36, 48 e 50. O prêmio principal era estimado em R$ 50 milhões. Agora, está acumulado e, no próximo sorteio, na quarta-feira (6), a Mega-Sena poderá pagar R$ 77 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 1.965.

Na quina, quando cinco números são acertados, houve 119 apostas ganhadoras, com R$ 32.635,32 para cada uma. Na quadra, foram 7.880 apostas ganhadoras, com R$ 704,06 para cada uma.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do concurso, nas mais de 13 mil casas lotéricas do país.