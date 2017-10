Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 55 milhões

A Mega-Sena sorteou no sábado (30), em Jundiaí, as dezenas do concurso nº 1.973, que pagaria cerca de R$ 47 milhões ao ganhador. Nenhum apostador levou a bolada e o prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 55 milhões.

Confira as dezenas sorteadas: 01 – 12 – 16 – 17 – 52 – 60.

A quina teve 110 acertadores, que vão levar cada um R$ 32.691,06. Outras 7294 apostas acertaram a quadra e vão receber R$ 704,30.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do concurso, nas mais de 13 mil casas lotéricas do país.

