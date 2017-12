Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena deste sábado (2). O concurso 1.993 foi realizado em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro. Prêmio acumulado para o próximo sorteio é estimado em R$ 6,7 milhões.

Confira as dezenas sorteadas: 06 – 17 – 33 – 48 – 50 – 57.

