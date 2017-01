Mega-Sena, concurso 1.894: prêmio acumula e pode chegar a R$ 25 milhões

Veja as dezenas sorteadas: 21 – 31 – 35 – 53 – 54 – 57. Quina teve 37 ganhadores e quadra vai premiar 2.761 apostas.

Do G1

Ninguém acertou os números do sorteio 1.894 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (14). O sorteio ocorreu em Belém (PA).

Veja as dezenas sorteadas: 21 – 31 – 35 – 53 – 54 – 57.

A quina teve 37 apostadores, que irão levar R$ 56.148,15 cada e quadra irá pagar R$ 1.074,91 a 2.761 premiados.

O valor estimado para o próximo sorteio, que acontece na quarta-feira (18), é de R$ 25 milhões.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

