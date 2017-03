Mega-Sena, concurso 1.908: ninguém acerta e prêmio vai a R$ 38 milhões

G1

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.908 da Mega-Sena, cujo sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira (1º) em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.