Mega-Sena, concurso 1.947: ninguém acerta as dezenas e prêmio vai a R$ 36 milhões

G1

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.947 da Mega-Sena sorteadas neste sábado (8) pela Caixa Econômica Federal. O prêmio acumulou e poderá pagar R$ 36 milhões no próximo sorteio.

Confira os números sorteados: 08 – 33 – 40 – 52 – 55 – 59.

A Quina teve 63 acertadores, e cada um vai levar R$ 41.438,63. Outras 4.250 apostas acertaram na Quadra. O prêmio, neste caso, é de R$ 877,52.

O sorteio foi realizado no município de Ubá, em Minas Gerais.

Para apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.