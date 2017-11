Melhores condições da BR 364 facilitam o tráfego de veículos

O serviço de reconstrução da BR–364, que vem sendo realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit) começa a apresentar resultados positivos, garantindo a trafegabilidade de veículos de um modo geral na rodovia. Atualmente o Dnit está realizando a correção de pontos críticos, fazendo remendos, tirando borrachudos, trocando solo ruim, em seguida entra a máquina recicladora, melhorando a estrutura existente.

A meta inicial era restaurar esse ano cerca de 80 a 100 quilômetros de pontos críticos; porém está terminando o ano com aproximadamente 150 quilômetros de estrada restaurada, recuperação de 80 erosões entre o trecho de Sena Madureira até Tarauacá; além de corrigir todos os pontos de atoleiros e pontos críticos entre Tarauacá e o Rio Liberdade.

O reflexo desse serviço se dá nas melhores condições de deslocamentos através da rodovia por condutores de veículos, como é o caso dos ônibus, que diariamente fazem a rota de Cruzeiro do Sul a capital. Diariamente, média de 350 passageiros utilizam os serviços de transporte terrestre coletivo Entre essas duas cidades. José Virgulino, gerente de uma das empresas contou a melhora que a rodovia passou. “A gente está surpreendido pois começou um inverno bem forte e estamos com condições. Durante o verão estávamos gastando quase 18h na viagem, e agora mesmo com as chuvas estamos gastando umas 13 horas”, relatou o gerente.

Com a BR–364 em melhores com dições de tráfego, os passageiros não param de chegar ao município já que o preço do bilhete terrestre é mais em conta. Eles também confirmam a melhoria do serviço executado na estrada.“A estrada agora está muito boa mesmo. Nós saímos sete horas da noite e chegamos aqui às oito da manhã. Agora está bem melhor do que antes”, relatou a passageira Maria da Silva.

