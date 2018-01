Membros do Conselho de Saúde tomam posse em Brasiléia

SECOM

Na tarde de terça-feira, (23), os novos os conselheiros e suplentes do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Brasiléia receberam seus certificados de posse em cerimônia realizada no auditório do Centro de Educação Permanente (CEDUP).

Entre as autoridades presentes estavam a prefeita, Fernanda Hassem, o secretário municipal de saúde, Francisco Borges, o vereador, Rozildo, além dos representantes do segmento usuário, trabalhador e prestador de serviço.

“Hoje, estamos dando posse aos 24 conselheiros que estão se disponibilizando para ajudar a melhorar os atendimentos em todo o serviço de saúde, que é realizado em Brasiléia, podendo dar mais transparência aos serviços prestados pela secretaria municipal de saúde. Quando falamos em saúde, é algo que requer um desafio muito grande de nós gestores, e quero cumprimentar o secretário Borges e toda sua equipe pela seriedade e comprometimento com a população do município”, destacou Fernanda Hassem, Prefeita de Brasiléia.

O Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado de caráter deliberativo e permanente, formados por prestadores de serviço, representantes da administração pública, profissionais da saúde e também usuários.

Segundo o Secretário de Saúde, Francisco Borges, a presença do Conselho Municipal de Saúde é essencial dentro das administrações. “Os conselheiros veem para contribuir dentro da gestão conforme é permitido a execução, fiscaliza as ações realizadas pela secretaria de saúde e realizam sugestões para levar melhorias a população”, relatou Borges.

Um dos princípios mais importantes do Sistema Único de Saúde (SUS) está relacionado com a participação da sociedade no processo de fiscalização dos recursos e do andamento dos trabalhos realizados. A função do CMS é garantir esta inclusão direta da população no controle e na elaboração de políticas para a gestão de saúde no município.

Composição do Conselho de Saúde de Brasiléia

Do seguimento de gestor do SUS:

Secretaria municipal de saúde SEMSA

Conselheiro titular: Francisco Borges Pacifico

Conselheiro suplente: Raimundo monteiro de melo

Secretaria de saúde do estado, SESACRE

Conselheiro titular: Andreia Vasconcelos Correa da silva

Conselheira suplente: Cirlei Ferreira de Freitas

Secretaria municipal de meio ambiente SEMEIA

Conselheiro titular: Reginey de Souza

Conselheiro suplente: Antônio Marcos Lima

Seguimento de trabalhadores da saúde

Sindicato dos servidores municipais da saúde de Brasileia – SINDSBRAS

Conselheiro titular: Francisco de Assis Dantas Castro

Conselheiro suplente: Janildo Moraes Bezerra

Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Acre – SINDIFAC

Conselheira titular: Tacília Ferraz de Matos

Conselheira suplente: Patrissia Pinheiro Barbosa Pereira de Souza

Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre- SINTESAC

Conselheira titular: Maria da Costa Araújo

Conselheira suplente: Ana Claudia Amorim de Souza

Seguimento de usuários do SUS

Associação dos moradores e produtores da reserva extrativista chico mendes de Brasileia e Epitaciolândia – AMOPREBE

Conselheiro titular: José Maria Pimentel Maia

Conselheiro suplente: Carlota da silva calda

União municipal das associações de moradores de Brasileia- UMAMB

Conselheiro titular: Manoel Soares Lopes

Conselheira suplente: Joana Rodrigues Bandeira dos Anjos

Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre Núcleo de Brasileia SINTEAC

Conselheiro titular: Jose Almeida da silva

Conselheiro suplente: Saida Jafuri Maia

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia – STR

Conselheira titular: Catarina Moreira de Souza

Conselheira suplente: Francisca Bezerra dos Santos

Paroquia Nossa Senhora das Dores Pastoral da Criança de Brasileia

Conselheira titular: Zeli Ribeiro Correa

Conselheira suplente: Maria Aucilene da costa Andrade

Diocese de Rio Branco paroquia Nossa Senhora das Dores –Pastoral da Juventude

Conselheiro titular: Hidelmaik Souza de Araújo

Conselheira suplente: Sergilene Maria de Lima

