Memorial Wilson Pinheiro será revitalizado no município de Brasiléia

O memorial do Wilson Pinheiro é um local histórico que foi devastado pela força da natureza durante duas alagações, e agora irá ser contemplado com a revitalização do espaço histórico, realizada pelo Governo do Estado, através da Fundação Elias Mansour (FEM).

A obra orçada em R$ 150. 486,39 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos) que irá iniciar na próxima semana.

A Prefeita Fernanda Hassem ressaltou sobre o assunto.

“Precisamos juntar as mãos e ficarmos felizes em poder contribuir para a reconstrução desse patrimônio histórico para Brasiléia que é o memoria Wilson Pinheiro, e com isso trazer para a população a revitalização de mais um espaço histórico para os moradores de nossa cidade”, disse Fernanda.

A Deputada Leila Galvão ressaltou sobre a revitalização.

“Estamos participando desse momento tão importante no qual fazíamos reivindicações junto aos vereadores, com todas as autoridades presentes, tendo em vista nesse espaço a importância da revitalização” disse Leila.

Diretora Presidente da Fundação Karla Martins destacou a importância de se realizar essa revitalização.

“Estamos aqui para o anuncio da obra, assinando o termo de sessão com o sindicato para poder efetivar a obra, já fizemos o encontro com o engenheiro que irá acompanhar a obra, que vai iniciar segunda-feira, isso é de grande importância esse momento de revitalização” falou Karla.

Hiamar Pinheiro, filha de Wilson Pinheiro falou do tão sonhado momento em ver o espaço de memória de seu pai sendo recuperado.

“Sempre acreditei no Governo do Estado e sei que os investimentos acontecem no seu tempo determinado, e comecei a acreditar que tudo é no tempo de Deus, a Deputada Leila está sempre presente e Brasiléia tem uma prefeita determinada, a sala memorial do Wilson Pinheiro tem uma grande importância para mim como filha”, finalizou Hiamar.

Estavam presentes também, Élson Martins um jornalista que acompanhou a trajetória de Wilson, Francisca Bezerra presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sueila Pinheiro do Departamento de Patrimônio histórico do Acre, Karolina de Deus da FEM e Márcia assessora de comunicação.



Comentários