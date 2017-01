Menina de 11 anos com deficiência mental é estuprada

Por Vanísia Nery

Uma menina de 11 anos, com deficiência mental, foi estuprada na madrugada de terça-feira (03) em Rodrigues Alves (AC), dentro de sua residência. O suspeito de cometer o crime é um amigo do pai da criança. Que foi hospedado na residência durante a noite.

O pai da criança , Francisco Almeida da Silva, de 56 anos, contou que ouviu um barulho estranho durante a noite, e acordou para verificar o que tinha acontecido, e já encontrou a filha violentada. O estuprador chegou a pedir para o pai da garota não mata-lo. Na quarta-feira (04), Francisco procurou a delegacia para denunciar a situação.

“Ela pensa como uma criança de dois anos. Estava com 10 dias que ele bebia sem parar, e já estava no final da bebida e chegou no fim da tarde, e ficou conversando. Quando foi a note ele pediu para deitar lá que não aguentava. Tinha faltado energia, e eu ouvi um barulho, fui atrás e já encontrei minha filha no quarto já abusada”, relatou o pai.

O exame de conjunção carnal constatou que o crime foi cometido recentemente. A polícia civil de Cruzeiro do Sul investiga o caso, e o suspeito ainda não foi preso.

“É uma conjunção carnal recente, ou seja, feita nos últimos dias. Ela passou por atendimento médico, tem que ter um acompanhamento, pois não sabemos dimensionar os risco de uma conjunção carnal, sem uso de preservativo, pode ocasionar a criança. Tudo isso tem que ser tomada providência na área da saúde”, explicou o delegado.

