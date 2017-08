Menor é detido com ‘coquetel molotov’ prontos para serem usados em Brasiléia

Alexandre Lima, com vídeo de Almir Andrade

O trabalho de agentes da delegacia de Brasiléia, onde procuravam suspeitos de um furto na cidade de Brasiléia, os levaram até um menor de 15 anos que estaria carregando uma ‘carga’ de produtos prontos para ocasionar incêndios em algum lugar.

O menor foi descoberto quando agentes entraram no bairro 28 de Maio, zona periférica da cidade, e perceberam o menor caminhando carregando algo que tentava esconder. Foi quando despertou a curiosidade dos agentes que resolveram lhe abordar.

Para a surpresa dos agentes, viram que o menor estava com várias garrafas, sendo que algumas já estavam cheias de gasolina, querosene e tinner, produto químico inflamável, muito usado para remover tinta, e com o ‘pavio’ feito de pedaço de panos, além de funil improvisado com garrafa pets, pedaço de mangueira, isqueiro e papel.

A garrafa desta forma, é conhecida como “coquetel molotov”, ou bomba incendiária, usadas por vândalos em protestos jogando contra viaturas e policiais. No Acre, vem sendo usadas para incendiar veículos e prédios públicos por grupos de facções criminosas.

O menor foi apreendido e levado para a delegacia onde foi ouvido pelo delegado titular, Roberto Lucena, onde disse que apenas pretendia brincar com as garrafas. De fato, se acredita que criminosos estariam usando menores na fronteira para praticarem incêndios em prédios ou ônibus públicos.

“Graças ao trabalho dos agentes, puderam evitar pro hora, que algum incêndio fosse praticado na fronteira, mas, estamos trabalhando para inibir essa prática criminosa aqui em nossa cidade”, disse o delegado.

Comentários