Menores infratores da Bolívia podem ter fugido para o lado brasileiro

Alexandre Lima, com Notícias de Pando

As autoridades bolivianas de Cobija, capital do estado de Pando que faz divisa com o Brasil, através do Acre, estão a procura de cinco adolescentes entre 15 e 17 anos, que fugiram do abrigo para menores infratores.

Os foragidos, utilizaram de uma barra de ferro para fazer um buraco na parede do prédio, que dá para a sede que abriga os idosos localizado na Rua Tarija, no Bairro Villamontes, para em seguida tomar rumo ignorado.

O prédio que abriga os menores infratores do lado boliviano, fica a menos de 300 metros da ponte Wilson Pinheiro, que liga Cobija à Brasiléia e não existe qualquer tipo de fiscalização. O episódio aconteceu no período da tarde desta segunda-feira, dia 31 de julho.

Os delitos praticados pelos menores, vão de envolvimento com substâncias ilegais, roubo agravado e furtos. Até a noite desta terça-feira, dia 01, nenhum dos menores haviam sido localizados, pois se acredita que alguns dos menores possam ter cruzado para o lado brasileiro.

Veja lista.

Comentários