Menores são apreendidos após serem filmados praticando furtos de motos em Brasiléia

Alexandre Lima

Uma cena que está se tornado corriqueira nas ruas das cidades da fronteira, mostra o aumento no índice de furto de residências, veículos e outros crimes praticados principalmente, por menores de idade que já sabem que quase nada será feito contra eles.

Casos como do menor que já é ‘velho’ conhecido, quando se preparava para executar a jovem de 15 anos para depois retalhar seu corpo e mostrar para os líderes de facções, que vem tomando o Estado recrutando os jovens para o mundo do crime, poderá sair impune a qualquer momento.

Na tarde desta quinta-feira, dia 24, uma operação da Polícia Militar conseguiu apreender dois menores de vinham praticando furtos de motos na cidade de Brasiléia. Os dois foram flagrados quando se preparavam para realizar o crime ao lado da escola Fontinele de Castro, localizada na parte alta da cidade.

Filmagens de estabelecimentos comerciais e da escola registraram os menores usando uma chave falsa e quebrando a trava de segurança para levarem duas motos em dois dias. Com as imagens, homens do 10º Batalhão sob o comando do Major Fredson Araújo, conseguiram localizar os menores e foram apreendidos.

Como se nada tivesse acontecendo, disseram que as motos foram negociadas por apenas R$ 500 reais, não sabem pra quem venderam e onde foram levadas. O caso seria levado ao judiciário local, podendo ser liberados a qualquer momento.

Até o fechamento desta matéria, não se sabe ainda se as motos foram localizadas e restituídas aos proprietários.

