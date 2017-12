MENSAGEM DE FINAL DE ANO – Deputada Estadual Leila Galvão

Chegamos a mais um final de ano. A nossa caminhada foi intensa. Trabalhamos sempre em defesa daqueles que moram no campo ou na cidade, por melhores condições de vida. Procuramos contribuir através do nosso mandato, nas interlocuções junto as esferas governamentais, para que as reinvindicações fossem atendidas. Nem tudo conseguimos, mas a nossa vontade e o compromisso sempre foram estimuladores pra continuar a nossa luta em defesa daqueles que mais precisam.

Por isso externamos a nossa gratidão e o nosso reconhecimento aos parceiros, colaboradores, amigos e amigas que nos motivaram a seguir em frente. O que conquistamos, foi fruto da confiança e união de todos.

Em 2018, desejamos continuar com a mesma determinação e união, para enfrentarmos os desafios da vida.

Com o coração cheio de alegria, peço a Deus que abençoe a nossa vida, iluminando o caminho que temos de percorrer e nos conceda sempre a sabedoria, o amor e a saúde necessária para continuar o nosso trabalho.

Desejo de coração um feliz Natal e um Ano Novo, cheio de esperança e sucesso.

Um abraço fraterno, com votos de muitas felicidades para todos!

# FirmeNaLuta#

