Mercado Walter Fernandes se torna referencia em Epitaciolândia

O Mercado Walter Fernandes ou a Feira dos colonos como é conhecida já está se tornando um ponto de referencia no município de Epitaciolândia, no local produtores rurais todas as quintas e sextas feiras trazem suas produções de verduras, legumes, frutas, hortaliças, peixe, carne de animais e derivados para vender na cidade.

A feira é muito visitada por todos de Epitaciolândia que tem como um ponto de encontro para tomar um delicioso café à base de sucos naturais, marral, tapioca, bolos, pés de moleque etc.

A feira é muito visitada também pelos nossos Irmãos bolivianos que compram grande parte da produção brasileira e isso traz benefícios aos produtores a garantia de mercado evitando a perda principalmente de produtos perecíveis como, carne, queijo, frutas e verduras.

O Prefeito Tião Flores sempre faz visitas no local para conversar e ouvir produtores e feirantes em geral, segundo ele é importante está sempre próximo da população para saber de fato das suas reais necessidades, “Estamos aos poucos melhorando o local” começando pela limpeza dos banheiros e dos locais de venda, e em um curto espaço de tempo vamos fazer uma reforma e adequar os box de venda para garantir melhores condições de trabalho para os feirantes levando em conta a higiene dos produtos oferecidos”.

Na Feira são 18 Blocos de venda de lanches, 40 mesas para Produtores expor seus produtos e 30 barraquinhas onde os bolivianos comercializam. A equipe da Secretaria de Agricultura também promoveu melhorias no Mercado Municipal Francisco Eduino no intuito de deixar o ambiente adequado para os feirantes e assim melhorar renda as suas famílias.

