Mesmo com frio, campeonato brasileense de futsal esquenta na fronteira

Marcus José

Se o frio diminuiu a presença de torcedores na charmosa praça do Ginásio Municipal Eduardo Lopes Pessoa, dentro do alçapão e com um bom público, não tinha espaço para tranquilidade nos quatros jogos da 6ª rodada do campeonato mais competitivo do futsal acreano.

Os jogos realizados no terça-feira, dia 30, tiveram muita emoção e partidas disputadas até o último segundo. Onde equilibraram a tabela de classificação do Campeonato Brasileense de Futsal 2017, dividida em cinco categorias.

Campeonato Brasileense de Futsal é promovido e organizado pela Gerencia Municipal de Esporte e Lazer, com apoio da Administração Municipal. Cerca de 800 atletas de 57 equipes participam da competição, distribuídas nas categorias Sub-11, Sub-14, Sub-17, 1ª Divisão, Feminino, Veteranos Master, 2ª Divisão B e a elite da 1ª Divisão ‘A’.

Os jogos são realizados nas terças, quarta, quinta e sábados, no período da noite no ginásio do município de Brasiléia. As disputas das categorias iniciaram no começo de Maio e será finalizado no final de Julho próximo. O acesso aos jogos é gratuito e os jogos estão eletrizantes.

Veja vídeo reportagem.

Comentários