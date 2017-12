Michel Temer nomeia petista Aníbal Diniz para ser vice-presidente da Anatel

A informação está no Diário Oficial da União, assinada pelo presidente da República

TON LINDOSO, DA CONTILNET

O ex-senador pelo Acre Aníbal Diniz, que ocupava o cargo de conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) agora assume a função de vice-presidente da agência.

A informação está no Diário Oficial da União de segunda-feira (18), assinada pelo presidente da República, Michel Temer. Diniz passa a ser o substituto do Presidente do Conselho Diretor da Anatel nas ausências eventuais e impedimentos do titular, Juarez Quadros.

O decreto foi assinado na última sexta-feira (15) e publicado na edição do Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira, 18. Aníbal Diniz é formado em História pela Universidade Federal do Acre. Além de ex-senador da República, trabalhou na área de comunicação como repórter, redator e editor.

Diniz também foi assessor de comunicação da Prefeitura de Rio Branco durante a administração do prefeito Jorge Viana entre 1993 a 1996 e Secretário de Estado de Comunicação de 1999 a 2006 nos dois governos de Jorge Viana, e de 2007 a 2010 no governo Binho Marques. Primiero-suplente, assumiu o mandado de senador substituindo Tião Viana em 2010.

