Militares prendem grupo com duas armas de fogo na Capital

Assessoria de Comunicação PMAC

Policiais militares do Quinto Batalhão de Polícia Militar (5°BPM), interceptaram grupo de indivíduos em veículo e apreenderam duas armas de fogo, uma faca e um canivete, na noite de sábado, 16 de dezembro.

Os militares realizaram patrulhamento na avenida Antônio Pessoa Jucá, quando avistaram um veículo Palio com cinco ocupantes, a guarnição solicitou a parada do veículo e realizou a revista em todos os cinco ocupantes do carro, onde nada de ilícito foi encontrado.

Em continuidade ao procedimento os policiais fizeram a busca no interior do veículo onde foram encontrados uma escopeta cal. 28 com uma munição e um revólver cal. 32 com uma munição deflagrada, além de uma faca e um canivete.

Diante dos fatos a guarnição encaminhou os cinco envolvidos juntamente com o material apreendido à Delegacia especializada, sendo que dentre os ocupantes do carro dois eram menores.