Ministério da Saúde garante apoio para construção do Hospital do Câncer de Barretos no Acre

Com o objetivo de levar uma unidade do Hospital do Câncer de Barretos para o Acre, o deputado federal Alan Rick (PRB) acompanhou o governador Tião Viana em audiência com o ministro da Saúde, nesta terça-feira (07), em Brasília. Estavam presentes também os governadores do Tocantins, Marcelo Miranda, e do Amapá, Waldez Góes. Durante a reunião foram apresentadas outras demandas da saúde, como a habilitação do serviço de transporte aeromédico.

“É um passo muito importante que o governo do estado está dando nessa parceria com o Governo Federal. Felicito o governador Tião Viana e o ministro Ricardo Barros que podem contar com meu apoio para mais esse serviço em favor da população acreana”, ressalta Alan.

O governo do Acre doou a área para o Hospital de Barretos e área já está sendo preparada para o início da obra. A unidade oncológica será construída próxima à UPA do 2º Distrito, em uma área intermediária.

O governador Tião Viana explicou como será a parceria. “Assim que for liberada a primeira parte do acordo que foi feito com o Ministério Público do Trabalho no valor de R$ 31 milhões já vamos iniciar a construção e dar maior velocidade possível, a expectativa é que seja em breve, já em fevereiro. Será financiado pelo SUS e com manutenção do governo do estado, do Ministério da Saúde e do próprio Hospital de Barretos, com a sociedade”, disse Tião.

Alan Rick explica o que significa na prática essa unidade para o Acre. “Trazer uma unidade do Hospital do Câncer de Barretos para o Acre é uma grande conquista. O paciente oncológico já está fragilizado e fazer o tratamento em sua cidade, perto da sua família é fundamental para a sua recuperação”, finaliza.

