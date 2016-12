Ministério da Saúde transfere R$2,2 milhões de emendas de Jéssica Sales para os municípios

O Ministério da Saúde repassou o montante de R$ 2,2 milhões provenientes das emendas de autoria da deputada Jéssica Sales, encaminhadas ao orçamento da União de 2016. Os recursos são provenientes do Programa de Atenção Básica (PAB) e serão aplicados na manutenção das unidades de atendimentos dos municípios de Tarauacá, Sena Madureira, Bujarí, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves.

O pagamento dos recursos do PAB – Programa da Atenção Básica, normalmente são pagos em 6 parcelas porém, numa situação atípica, foram liberados integralmente e ainda, no exercício orçamentário de 2016. Os recursos do PAB são aplicados em custeio, na compra de materiais médicos-odontológicos e farmacêuticos e matérias diversos de consumo, nas unidades básica de saúde.

“A saúde pública precisa ser vista como prioridade pelos gestores públicos” – disse a deputada Jessica Sales.

Os recursos foram assim distribuídos:

Cruzeiro do Sul – R$ 1 milhão

Porto Walter – R$ 200 mil

Rodrigues Alves – R$ 200 mil

Marechal Thaumaturgo – R$ 200 mil

Tarauacá – R$ 100 mil

Epitaciolândia – R$ 100 mil

Jordão – R$ 100 mil

Bujarí – R$ 100 mil

Sena Madureira – R$ 200 mil

Total – R$ 2,2 milhões

UBS Marechal Thaumaturgo

O Ministério da Saúde liberou ontem 22, a primeira parcela de R$ 81,6 mil para a construção de uma Unidade Básica de Saúde no município de MarechalThaumaturgo. Esse valor é referente a uma emenda parlamentar da deputada Jéssica Sales, encaminhada ao orçamento da União de 2015, cujo valor total é de R$ 408 mil para a execução da obra. O dinheiro já está na contra do município, tansferido por meio de ordem bancária.

Ao tomar conhecimento da liberação da primeira parcela da emenda, Jéssica Sales disse estar muito satisfeita e que a saúde pública precisa ser vista como prioridade pelos gestores municiais e que “essa unidade de saúde trará benefícios incalculáveis para a saúde da população de Marechal Thaumaturgo”.

Comentários