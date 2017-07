Ministério Público do Acre adota nome social para travestis e pessoas trans

O nome social passou a ser adotado para adequar o senso de identidade do sujeito àquilo que esse sujeito representa socialmente

ASTORIGE CARNEIRO

Perto da 11ª Semana da Diversidade do Acre, mais uma conquista para as pessoas LGBT foi conferida graças à uma nova resolução do Ministério Público do Acre (MPAC). Publicada no Diário do MPAC na última quarta-feira (12), a Resolução nº 08 disciplina o uso do nome social de travestis, pessoas trans e todas aquelas que não tenham sua identidade de gênero reconhecida.

A medida integra um dos assuntos mais debatidos dos últimos anos, que é justamente a identidade de gênero e o reconhecimento das pessoas que integram a letra “T” da sigla LGBT – justamente as que mais sofrem preconceitos e as que mais contabilizam vítimas fatais no Brasil. De acordo com pesquisa da Rede Trans Brasil, o território brasileiro lidera o número de assassinatos de pessoas trans do mundo. Em 2016, foram 144 mortes.

Germano Marinho, presidente do Fórum de ONGs LGBTs do Acre, comemora a conquista e espera que este seja o primeiro de muitos passos rumo à equidade de direitos: “O reconhecimento do nome social é um direito conquistado, especialmente por pessoas travestis e transexuais, que lutam, dentre outras coisas, contra o constrangimento de ser chamado pelo nome que representa um gênero com o qual a pessoa não se identifica”.

O que diz a lei

Segundo o Art. 16 do Código Civil, toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. O problema acontece quando a pessoa não se identifica com seu nome por uma questão de identidade de gênero.

O nome faz parte dos chamados “direitos da personalidade”. Estes direitos compõem o leque de direitos fundamentais do indivíduo, e visam preservar a dignidade, integridade física, moral, psicológica e emocional dos indivíduos.

O nome social passou a ser adotado para adequar o senso de identidade do sujeito àquilo que esse sujeito representa socialmente. Assim evita-se a exposição desnecessária do indivíduo, e o constrangimento de ser tratado de uma forma que não condiz com sua condição humana, psicológica, moral, intelectual e emocional.

