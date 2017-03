Ministro da Agricultura fará palestra em encontro do setor dia 13 de março no Acre

A convite do senador Gladson Cameli (PP-AC) e do superintendente do Ministério da Agricultura no Acre, Luziel Carvalho, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, visitará o estado no dia 13 de março para cumprir uma agenda com representantes do setor agrícola, agroindustrial e agropecuário. A chegada do ministro está prevista para as 9h30, seguida de uma programação com palestra proferida pelo próprio Blairo Maggi, às 10h30, no auditório da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC).

O anúncio da visita do ministro da Agricultura foi feito pelo senador Gladson Cameli na semana passada e a programação confirmada nesta sexta-feira (03) pelo superintendente do ministério no Acre, Luziel Carvalho, que destacou a palestra do ministro no encontro com o setor como um momento de oportunidade de diálogo do ramo agrícola e empresarial acreano com o Governo Federal.

Blairo Maggi também concederá entrevista coletiva para imprensa, na FIEAC, por volta das 11h30, e em seguida será recepcionado para um almoço oferecido pela Federação da Agricultura do Acre (FAEAC) e demais entidades industriais e empresariais do estado.

O senador Gladson Cameli comemorou a confirmação da visita do ministro em resposta ao seu convite, e disse que o Acre necessita de oportunidades de debates para propor meios de crescimento para os diversos setores da economia, abrindo caminhos para ofertas de emprego e geração de renda para a população. “A visita do ministro Blairo Maggi ao Acre mostra mais uma vez a atenção do presidente Michel Temer em oferecer ao nosso estado oportunidades para o desenvolvimento econômico da nossa região. Tenho certeza que todos têm interesse nesse diálogo”, declarou ele.

Para o superintendente do Ministério da Agricultura no Acre, Luziel Carvalho, a visita de Blairo Maggi é de grande importância para o Acre tendo em vista o papel estratégico desempenhado pelo órgão não somente entre o setor interno do estado, mas também como área de fronteira com o Peru e a Bolívia. “Somos grato ao ministro por sua visita ao Acre e certamente discutiremos vários temas de interesse do setor para o crescimento da Agricultura no estado”, enfatizou Carvalho.

Comentários