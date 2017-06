Ministro da Educação acata solicitação de Alan Rick para recolhimento de livro didático inapropriado para crianças do Ensino Fundamental 

Um dia após receber reivindicação do Deputado Federal Alan Rick, Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, na Câmara dos Deputados, para que o Ministério da Educação retirasse das escolas públicas de todo Brasil livros com conteúdo inapropriado para crianças do Ensino Fundamental, o ministro Mendonça Filho determinou o recolhimento dos 93 mil exemplares do livro “Enquanto o sono não vem”, distribuídos pelo Programa de Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) para alunos de primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental das escolas públicas – 6 a 8 anos.

“Esta é uma decisão de extrema importância e mostra o bom resultado do nosso trabalho parlamentar em defesa da vida e da família. Mas não se trata de uma vitória das Frentes Parlamentares. É muito mais que isso. É uma grande vitória das famílias brasileiras. O povo brasileiro ficou indignado com a descoberta de novos livros didáticos com conteúdo absolutamente ofensivo à fragilidade moral e psíquica das nossas crianças. Em boa hora, o ministro Mendonça Filho intervém nessa questão e determina a retirada desses livros que afrontam a família brasileira”, disse o deputado acreano.

O livro foi selecionado no processo PNLD/PNAIC em 2014, na gestão Dilma Rousseff. A decisão é respaldada, também, em parecer técnico da Secretaria de Educação Básica (SEB), que considera a obra não adequada para crianças de sete a oito anos do ensino fundamental, pela abordagem do tema incesto. O livro em questão explora explicitamente o casamento entre pai e filha.

