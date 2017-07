Miss Acre visita terra natal e tem agenda com prefeita Fernanda Hassem

Alexandre Lima e Marcus José

Durante a tarde desta quarta-feira, dia 26, a prefeita Fernanda Hassem, recebeu em seu gabinete, a acadêmica de Direito, Kailane Amorim, 23 anos, natural de Brasiléia, atual Miss Acre, juntamente com a promoter Meire Manaus e seu pai, Wilde Amorim.

Kailane entra para a galeria das belas brasileenses, que já foram eleitas entre as mais belas acreanas e chegaram a concorrer o Miss Brasil. O mais alto lugar conquistado, foi em 2006, quando Maria Cláudia Barreto, ficou em segundo posto a nível nacional.

Esbanjando simpatia junto de seu pai e irmã, Kailane não escondia a felicidade em poder representar sua cidade e estado, no mais concorrido concurso que abres portas importantes na carreira de modelo no Brasil e mundo.

O Miss Brasil será realizado no dia 19 de agosto, em Ilhabela, litoral norte de São Paulo, no Teatro Vermelhos. Cássio Reis segue na apresentação. O cenário será assinado pelo diretor de arte, Zé Carratu; Marcos Olívio será responsável pela iluminação, segundo a organização.

Kailane tenta ser realista em relação ao concurso e espera conseguir uma boa classificação. Miss Brasil 2017 será a 63ª edição do tradicional concurso de beleza feminino do país e será transmitido pela Rede Bandeirantes ao vivo.

“Espero poder representar bem o meu Estado e minha cidade. Quero contar com a torcida de todos os brasileenses em especial e possam votar via internet no site oficial da Organização. Quero agradecer o carinho e acolhida de minha terra e da prefeita Fernanda Hassem”, disse a Miss Acre Kailane.

Segundo a prefeita, “é um orgulho saber que o Acre está sendo representado por uma jovem brasileense no Miss Brasil 2017. Vamos apoiar e torcer para que traga boas notícias no dia 19 de agosto e vamos incentivar que os acreanos possam votar e enviar energia positiva no concurso”, destacou Fernanda Hassem.

