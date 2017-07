Moisés Diniz avança na aprovação de lei que reforça proteção de fronteiras

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) conseguiu aprovar na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado projeto de lei que inclui como representante um dos onze governadores dos Estados de fronteira no conselho gestor do Fundo Nacional de Segurança. A relatora foi a deputada Laura Carneiro (PMDB-RJ).

“É fundamental garantir um governador de fronteira no órgão que decide onde gastar os recursos da segurança pública, se não, o dinheiro fica todo nas grandes cidades do sul e do sudeste”, explica Moisés.

O deputado do PCdoB diz que é prec iso organizar uma “consciência de fronteira”, que compreende que toda violência e mortes nas grandes cidades brasileiras nascem nas fronteiras, especialmente nos Estados, como o Acre, que fazem limite com países produtores de drogas.

“Com 30% dos valores que a União gasta em segurança pública nas metrópoles do sudeste, os Estados de fronteira estancariam essa sangria vergonhosa que é o tráfico de drogas nesses imensos vazios amazônicos”, argumenta o parlamentar.

Agora, a lei será votada na Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovada, seguirá para o Senado.

