Moisés Diniz é relator de projeto de resgate de valores patrióticos

ASCOM

Os estudantes das escolas de educação básica do Brasil deverão, uma vez por mês, cantar o Hino Nacional e o do Estado e hastear as respectivas bandeiras, antes do início das aulas.

De autoria do deputado João Rodrigues (PSD-SC), o projeto será relatado na Comissão de Educação por Moisés Diniz (PCdoB-AC).

“A gente sentia orgulho em cantar o hino nacional, havia disciplina e isso não nos deformava”, argumenta Moisés.

A proposta determina ainda que seja garantido o estudo do desenho e do significado dos Símbolos Nacionais.

“O Brasil precisa voltar a cultivar valores patrióticos, da família, culturais e éticos. Nos tornamos a pátria onde tudo é permitido. É possível ser patriota sem ser reacionário”, conclui o parlamentar acreano.

