Moisés Diniz garante recursos para construção da primeira quadra coberta de Manoel Urbano

Até agora, a cidade não dispõe de um espaço coberto para as atividades dos estudantes locais

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) destinou R$ 400 mil para a construção da primeira quadra coberta de Manoel Urbano. A decisão ocorreu após encontro, na última sexta-feira (1º de setembro), com alunos do Ensino Médio do município. Ao parlamentar foi informado que a cidade não dispõe de um espaço coberto para as atividades físicas, desportivas e culturais dos estudantes secundaristas.

“Nós destinamos a emenda para garantir a obra na escola Nazira Anute, porque acreditamos que o espaço servirá para que toda a comunidade do município realize suas atividades culturais e desportivas”, explicou Moisés.

Ufac e Enem

O parlamentar do PCdoB também assumiu o compromisso de unir a bancada federal para garantir um curso superior da Ufac em Manoel Urbano, acabando com o contratempo de os jovens murbanenses terem de fazer o Enem em Sena Madureira.

“Eu tenho atuado de maneira a envolver a bancada federal nas demandas mais complexas da sociedade acreana, como forma de ganhar força. É o que vamos fazer com essa justa reivindicação da juventude de Manoel Urbano, cujo anseio é poder fazer o Enem em sua própria cidade e ter direito a cursar uma faculdade pública”, argumentou o deputado.

Com informações da Assessoria

Comentários