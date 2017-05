Moisés pede cursos do Ifac para os municípios de difícil acesso

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) se reuniu nessa terça-feira, 9, com a Secretária de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Eline Nascimento, solicitando apoio para instalação de pólos do IFAC nos municípios de Jordão, Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa e Porto Walter.

Pela proposta, o IFAC disponibiliza os cursos à distância, os prefeitos garantem as salas de aula e o CETEC adquire os computadores e a infraestrutura de internet.

“Nós já garantimos o apoio da reitora do Ifac, Rosana Cavalcante e a contrapartida dos nossos prefeitos, que disponibilizarão o espaço físico. Além do SETEC, estamos procurando patrocinadores para a aquisição dos computadores e da infraestrutura de internet “, explicou Moisés.

O parlamentar do PCdoB tem priorizado suas ações em benefício dos municípios que enfrentam maiores dificuldades, pela distância e pelo isolamento:

“Nosso olhar leva em conta as dificuldades das pessoas e não a quantidade de eleitores de cada município “, argumenta Moisés.

