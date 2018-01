Moisés pede que DNIT recupere BR-317 para segurança de fiéis que visitarão papa Francisco

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) esteve na manhã desta segunda-feira (15) na sede do DNIT no Acre solicitando uma ação emergencial de recuperação da BR-317. Moisés afirmou que é urgente que a estrada seja recuperada tendo em vista que nos próximos dias a região terá um tráfego intenso com a visita do papa Francisco a Puerto Maldonado, no Peru.

Moisés demonstrou preocupação com a segurança na estrada com a chega dos milhares de fiéis que seguirão viagem até o Peru para ver de perto o líder da Igreja Católica. Segundo ele, é necessário que o DNIT mantenha as condições de trafegabilidade para que os os fiéis façam uma viagem segura.

“Há uma previsão de que chegarão a Puerto Maldonato entre 300 a 500 mil visitantes. Desses, cerca de 10 mil serão acreanos, rondonienses e bolivianos de Cobija, que usarão a nossa BR-317”, explica Moisés.

O diretor do DNIT, Thiago Caetano, informou ao parlamentar que o trecho entre Brasiléia e Assis Brasil já teve corrigidos os seus trechos mais críticos e que, agora, atua fortemente pra estabilizar o trecho entre Capixaba e Epitaciolândia.

