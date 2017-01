Moisés quer agência fluvial da Marinha fiscalizando o rio Acre

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) solicitou audiência com o comandante da Marinha do Brasil, Almirante Leal Ferreira, pra reivindicar a instalação de uma Agência Fluvial para fiscalizar o rio Acre.

O Acre já tem uma Agência Fluvial da Marinha, sediada em Cruzeiro do Sul, que fiscaliza os rios da região do Juruá.

“O rio Acre corta duas importantes regiões, incluindo a capital Rio Branco. Não pode mais prescindir de uma Agência Fluvial da Marinha em Rio Branco”, argumentou Moisés.

Moisés considera inapropriado a bacia do rio Acre estar sob a jurisdição da Agência Fluvial da Marinha de Boca do Acre, no Amazonas.

“A Marinha precisa ter presença permanente no rio que deu nome ao nosso Acre e não apenas realizar inspeções mensais. A presença é educativa e preventiva“, argumenta o parlamentar.

O parlamentar acreano considera que uma Agência Fluvial da Marinha, além de coibir acidentes lamentáveis como o que ocorreu com a jovem Bárbara Bruna, pode também trazer mais segurança para as regiões ribeirinhas do rio Acre.

“O rio Acre é um rio de fronteira. A Marinha será muito útil no combate ao tráfico de drogas em nossa região e também um reforço na luta ambiental, atuando na proteção da bacia de um rio que nos deu origem e ainda hoje nos sustenta”, concluiu o parlamentar.

