Moisés quer sistema de pouso em aeroporto de CZS e escada hidráulica para Bombeiros

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) vai propor à bancada federal do Acre que destine uma emenda coletiva para adquirir o aparelho ILS para o aeroporto de Cruzeiro do Sul. Trata-se de um sistema de pouso que fornece orientações precisas aos pilotos de aviões que estejam na fase de aproximação final da pista de pouso. A ausência do ILS na segunda maior cidade do Estado impede a aterrisagem de aeronaves quando a visibilidade é mínima. Isso ocorre principalmente durante o inverno.

Moisés afirma que o ILS, orçado em 10 milhões de reais, só foi instalado no aeroporto de Rio Branco depois do acidente com o avião da Rico, em agosto de 2002.

“Temos que instalar o ILS de Cruzeiro com urgência. Há muitos cancelamentos de voos devido ao mau tempo, e não podemos deixar que aconteça uma tragédia”, argumenta o deputado, que é natural de Cruzeiro do Sul.

Moisés diz que uma saída paliativa seria a GOL antecipar o horário dos voos para o Estado, antes da formação de neblina. Ainda assim, segundo ele, o ILS significa maior segurança para pousos e decolagens.

“No inverno há também chuvas e tempestades durante o dia, e no verão haverá a ocorrência de muita fumaça. O ILS não resolve todas as situações de mau tempo, mas reduz os riscos”, afirma.

Escada hidráulica

O deputado do PCdoB também pede que da mesma emenda sejam destinados R$ 5 milhões para a compra de uma escada hidráulica para o Corpo de Bombeiros da capital.

“Rio Branco já tem muitos prédios altos, e a existência dessa escada é uma urgência para a segurança dos moradores desses edifícios”, argumenta.

Segundo ele, a bancada federal tem sido sensível aos temas mais prementes, agindo coletivamente quando há necessidade, por exemplo, de destinar emendas para abertura e conservação de ramais, fortalecimento da segurança pública e manutenção da BR-364. (assessoria)

