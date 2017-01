Moisés reúne com sindicatos para discutir e criar comitê contra ‘PEC da Previdência’

Na manhã desta quarta-feira, 4, no auditório da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), foi criado o comitê contra a Proposta de Emenda a Constituição 287, que debate a Reforma da Previdência. O Evento, promovido pelo deputado federal Moisés Diniz (PCdoB), contou com a participação de sindicatos e associações de trabalhadores de todo o estado do Acre.

Segundo Moisés Diniz, a sua função é dar início ao debate e ser a ponte para que os trabalhadores possam combater os pontos nocivos da PEC.

“Essa é a hora de pressionarmos e nos mobilizarmos contra a injusta Reforma da Previdência. Não podemos aceitar que os direitos dos trabalhadores sejam perdidos” comenta.

Rosana Nascimento, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), falou da importância do comitê para intensificar as mobilizações contra a proposta que ‘penaliza os excluídos’.

“A iniciativa do deputado é louvável, isso mostra que o trabalho dele na Câmara Federal está em sintonia com os trabalhadores. Precisamos ir todos para as ruas e intensificar nossa luta contra esse movimento que busca acabar com a aposentadoria pública” diz.

Nas próximas semanas, o Comitê pretende realizar debates e encontros em outros municípios do Acre, como Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Sena Madureira. Da mesma forma, possibilitar a participação das centrais sindicais locais em caravanas nacionais.

