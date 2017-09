Moradores de Vila Campinas encontram corpo de homem degolado em terreno baldio

Por Marcos Dione

Moradores de Vila Campinas, distrito do município de Plácido de Castro, no interior do Acre, encontraram o corpo de um homem degolado na manhã desta segunda-feira (4) em um terreno baldio localizado na Rua Tupiniquins. A vítima, ainda não identificada, pode ter sido assassinada a golpes de terçado. O pescoço do homem foi parcialmente decapitado. Assustados, os populares comunicaram o fato aos policiais militares da cidade.

A área foi isolada, e uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) se desloca de Rio Branco para recolher o cadáver que será levado à sede da instituição, onde será submetido aos devidos procedimentos e depois de ser identificado vai ser liberado para que a família possa realizar o velório e posterior sepultamento. O caso, deve ser investigado pela Polícia Civil de Plácido de Castro, uma vez que a delegacia local foi desativada meses atrás.

