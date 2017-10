Moradores denunciam ‘morte’ de igarapé tradicional em Brasiléia

Alexandre Lima

Moradores do município de Brasiléia, localizando cerca de 240km da capital acreana, estão novamente trazendo à tona, um assunto delicado referente a um antigo igarapé que chegou a ser o maior ponto de lazer público da cidade, vem se transformando em um esgoto a céu aberto.

Distante cerca de 7km da cidade, com acesso pela BR 317 (Estrada do Pacífico) e pelo Ramal do Esperança, o Igarapé Balanço era ponto de encontro para quem queria sair da cidade e tomar banho em suas águas escuras e frias.

Um grupo de ciclistas que realizam passeios pelos ramais do Município, fizeram registro, juntamente com um morador. Em seus relatos, demonstram suas indignações pela perca e o abandono dos setores que deveriam fiscalizar e cuidar do meio ambiente.

Mesmo sem o acesso por alguns anos, alguns moradores iam se refrescar nos finais de semana em dias de sol. Foi quando perceberam que algo estaria acontecendo com a água, que passou a feder e ficou preta, ao ponto de matar peixes.

A denuncia já havia acontecido no ano de 2015, quando moradores do ramal resolveram falar sobre o caso. Foi constatado que algo está sendo jogado no igarapé, matando tudo a vida ali existente e afastando os moradores.

Desde a denuncia em 2015, não foi divulgado nenhum trabalho de fiscalização por parte do Ibama, ICMBio ou IMAC, sobre o que, ou quem, está causando a morte do antigo Igarapé Balanço.

Reveja denuncia feita em 2015:

