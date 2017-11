Moradores encontram corpo em decomposição na zona rural do Acre

G1

O corpo de um homem foi encontrado na tarde de segunda-feira (27) no km 100 da BR-317, zona rural da cidade de Capixaba, interior do Acre. Moradores acionaram a Polícia Militar do Acre (PM-AC) após sentirem um mau cheiro no local. No Instituto Médico Legal de Rio Branco (IML), o homem foi identificado como Nathanael Santos da Silva, de 30 anos.