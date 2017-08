Moradores precisam ir de moto para chamar Bombeiros para apagar fogo em Epitaciolândia

Contatos pelo número de emergência 193 não foi possível via celular e fixo na fronteira

Alexandre Lima

Uma pequena casa localizada no Bairro Vila Vitória, na cidade de Epitaciolândia, na fronteira do Acre, foi consumida pelo fogo na manhã desta segunda-feira, dia 14, por volta das 10h40, e as chamas ainda alcançaram a casa vizinha, que por pouco também não a destruiu.

Segundo foi levantado, moradores do Bairro perceberam o fogo na casa e tentaram ligar para o número de Emergência dos Bombeiros (193), nem por celular ou por fixo, foi possível alertar a Corporação para que pudessem ajudar a debelar as chamas.

Foi necessário que alguns dos moradores se deslocassem até o 5ª Batalhão do Alto Acre, cerca de um quilometro, para que fossem alertados e fossem até o local. Sem muito o que fazerem na primeira casa, mas evitaram que as chamas tomassem conta da segunda.

Não foi possível o contado com as empresas para saber o motivo do não contato com o número de emergência dos Bombeiros (193) e Polícia Militar, que as vezes também ficam com dificuldades de contato pelo número (190).

Em tempo, as autoridades pedem que os moradores tomem cuidados com a rede elétrica e, principalmente, evitar qualquer tipo de queima. O tempo está muito seco e pode se tornar perigoso podendo se transformar num grande incêndio.

Veja vídeo abaixo.

Comentários