Moto é jogada para fora na Estrada do Pacífico por carro e deixa dois feridos

Alexandre Lima

Um acidente ocorrido na noite deste sábado, dia 6, deixou dois feridos, sendo necessário o resgate por socorristas do SAMU e Bombeiros do Alto Acre, que conduziu dois homens para o hospital de clinicas de Brasiléia.

O resgate aconteceu entre o km 8 e 9 da Estrada do Pacífico (BR 317), por volta das 18h30. O condutor da moto modelo Honda, placa NAB 5603, identificado como José da Silva Lima (35), vinha com o carona Sebastião Sabeira da Silva (25) pela estrada sentido cidade de Brasiléia quando foram ultrapassados por um veículo.

O problema é que esse veículo foi surpreendido por outro que vinha no contra fluxo, fazendo com retornasse para o lado correto da pista, sem perceber que não havia terminado de fazer a ultrapassagem, os jogando para fora da estrada.

José e Sebastião se deslocavam de uma colônia localizada no ramal do km 13 rumo à Brasiléia, quando foram surpreendidos pelo veículo que se evadiu sem prestar socorro.

Jose sofreu vários ferimentos nas pernas e braços após cair, sendo necessário sua imobilização pelos socorristas até o hospital. Já em Sebastião, foi registrado um corte no pé e mão esquerdo.

Os dois seriam medicados e a princípio, não teriam sofrido fraturas ósseas e nem internas. Ambos ficaram em observação e poderiam ser liberados até este domingo. Homens do 6º Ciretran estiveram no local para coletar informações sobre o incidente e conduziram a moto para o pátio do órgão.

Comentários