Homens da Polícia Militar do município de Assis Brasil, apreenderam na tarde de segunda-feira, 16 de janeiro, uma motocicleta com restrição de roubo.

De acordo com os policiais, o veículo estava estacionado na Rua João José Bonfim, bairro Bela Vista, e havia sido roubado no dia 08 de janeiro, no Peru.

A moto de cor preta, marca Wanxin de placa 8431-1D, foi encaminhada para o pátio do quartel da PM e posteriormente será devolvida ao proprietário.