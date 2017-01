Motociclista causa acidente ao tentar realizar ultrapassagem em Epitaciolândia

Por Ermeson Nei A. Frazão

Acidente envolvendo uma moto modelo Honda/Fan, placa NAF 9010, conduzida por José Osmir Maia de Melo e um carro modelo Fiat/Palio, placas NAG5478, tendo como motorista, Divane Rodrigues.

O acidente aconteceu na Rua Madre Paulina, Bairro Aeroporto em Epitaciolândia, quando o carro que saia de um mercantil localizado no bairro, e ao se afastar viu que tinha espaço e foi fazer o retorno em sentido bairro centro com destino a Brasiléia, no mesmo momento, vinha sentido centro bairro o condutor da moto que tentou ultrapassar ao mesmo tempo, assim aconteceu o acidente.

Em pouco instante chegou uma equipe do corpo de Bombeiro e fizeram os primeiros atendimento e levaram o condutor da motocicleta para o hospital de clinicas Raimundo Chaar, sem muita gravidade e entrou na ambulância andando, somente sentindo dores no ombro e pulso esquerdo.

Após a chegada da equipe do CIFITRAN que colheram dados dos veículos e condutores e descobriram que a moto estava com documentos atrasados desde outubro 2016, assim conduziram a moto para o pátio que, após pagar as taxas, só poderá ser retirada pelo dono do veículo.

