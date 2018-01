Motorista bêbado invade contramão, mata motociclista e deixa jovem ferido na BR-317

Um homem identificado como Antônio Cosmo morreu e um jovem ficou gravemente ferido após a motocicleta em que seguiam viagem ser atingida em cheio por um carro modelo Fiat Palio, no final da tarde deste domingo (7), na altura do km 22 da BR-317.

O condutor do carro, cuja identidade não foi divulgada, que estava visivelmente sob efeito de bebida alcoólica, teria perdido o controle da direção invadindo a pista contrária e provocado o acidente.

De acordo com informações repassadas pela assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro fez o teste do bafômetro ainda no local e o resultado deu 0.81 de teor alcoólico, e que por esse motivo após ele receber atendimento médico no hospital deve ser conduzido diretamente à delegacia, e deve permanecer preso, uma vez que o crime é inafiançável.

Após a perícia no local, o corpo de Antônio foi levado à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde aguarda liberação por parte da família. O garupa da motocicleta foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado ao Pronto Socorro, onde permanece internado, mas sem risco de morte.

Com informações da folhadoacre

Comentários