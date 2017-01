Motorista causa acidente na madrugada e foge deixando jovens dentro veículo

Alexandre Lima

As autoridades do Município de Brasiléia estão tentando identificar o motorista que quase causou uma tragédia na madrugada deste domingo, dia 8, quando dirigia em alta velocidade, um veículo modelo Ford/Ka, placas MZO 3563, pela Avenida Rui Lino, sentido cemitério.

Segundo consta no 10º Comando da PM, o motorista teria perdido o controle quando acessou a curva sentido rodoviária, o veículo rodou e perdeu a direçao e invadiu o estacionamento na rodoviária e capotou, ficando com as rodas para cima.

Além da irresponsabilidade de estar dirigindo em alta velocidade, o motorista que não foi identificado até o momento, fugiu do local deixando duas jovens dentro do veículo sem prestar socorros, sendo uma menor de 17 e Jalcilene Menezes de Souza (21), que foram socorridas por terceiros e sofreram apenas escoriações leves pelo corpo.

O veículo que está no nome de Atevaldo da Silva Lopes, será o ponto inicial para se tentar identificar o motorista e que pague pelos danos causado ao ônibus da empresa Transacreana que estava estacionado no local, além de sofrer multas e percas de pontos na carteira.

Segundo foi comentado, foi um milagre não ter ocorrido uma tragédia maior, devido sempre ter pessoas pelo local aos domingos, quando acontece a Feira Municipal e a espera de embarque para viagens.

