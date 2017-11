Motorista cochila no volante e quase causa uma tragédia na BR 317

O veículo que transportava cinco pessoas ficou totalmente destruído, corpo de bombeiros do município de Epitaciolândia se deslocou até o quilômetro 30

Almir Andrade

Na manhã d último dia (22), uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – (SAMU) do corpo de bombeiros do município de Epitaciolândia se deslocou até o quilômetro trinta da BR 317 sentido Epitaciolândia a capital Rio Branco.

O motorista do veículo que vinha da capital para fronteira, cochilou ao volante perdendo o controle e capotando por várias vezes e até parar as margens da rodovia.

O veículo que transportava cinco pessoas ficou totalmente destruído. A família que estava no carro foi socorrida de primeira mão por condutores que passavam no local, até a chegada do atendimento médico.

As vítimas foram prontamente atendidas no local pelo Corpo de Bombeiros e SAMU, em seguida encaminhadas para o Hospital das Clínicas Raimundo Chaar – (HCRC) em Brasiléia, onde passaram por avaliação médica.

